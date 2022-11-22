Мировой судья из Омска обратился с жалобой в ВККС России

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Накануне стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит в ходе зимней сессии жалобу от Марии Махинич.
В пятницу, 25 ноября, члены ВККС будут рассматривать заявление от Махинич. Ранее Квалификационная коллегия судей (ККС) Омской области отказала ей в продлении полномочий мирового судьи судебного участка №67 в Октябрьском судебном районе Омска.
Напомним, президент России Владимир Путин утвердил трех омичей на пост судей. Назначения были одобрены на основе решений ККС Омской области.
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