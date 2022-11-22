В Омской области бушуют вирусы гонконгского и свиного гриппов

Коронавирус сейчас мало активен на территории региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области еще не завершился сезон заболеваемости ОРВИ, что характерен для данного времени года.

По данным Роспотребнадзора за минувшую неделю - с 14 по 20 ноября 2022 года - в регионе было зарегистрировано более 9,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Удельный вес положительных находок - 54,9%.

Заболеваемость в Омской области обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, вирусов гриппа, а также вирусов коронавирусной инфекции - 3,6 %.

Среди циркулирующих вирусы гриппа составили 21,4%, в том числе A/H1N1 pdm (свиной грипп) - 10,7%, вирусы гриппа B - 7,1%, вирусы гриппа A /H3N2 (гонконгский грипп) - 3,6%.

- Респираторные вирусы не гриппозной этиологии составили 75,0%, среди них риновирусы составили 35,7%, респираторно-синцитиальные вирусы – 10,7%, бокавирусы – 10,7%, вирусы парагриппа - 7,1%, коронавирусы (сезонные) – 3,6%, аденовирусы - 3,6% и метапневмовирусы – 3,6%, - добавили в ведомстве.

Напомним, на 22 ноября в Омской области вакцину от гриппа поставили более 870 тысяч человек.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru