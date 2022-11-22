Губернатор Омской области поздравил Токаева с переизбранием на пост президента РК

Фото: телеграм-канал Александра Буркова
Накануне губернатор Омской области Александр Бурков поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на досрочных президентских выборах, которые прошли в Республике Казахстан в минувшее воскресенье, 20 ноября.
Глава региона подчеркнул, что жители соседнего государства сделали выбор в пользу мудрого руководителя.
- Я от души рад тому, что казахстанцы сделали выбор в пользу мудрого руководителя, преданного интересам государства и знающего, каким курсом вести страну в условиях изменяющегося мироустройства и новой экономической реальности, - написал в своем телеграм-канале Бурков.
Губернатор также отметил, что Казахстан остается стратегически важным партнером для Омской области по всем возможным направлениям - от промышленности до торговли.
- Искренне желаю Касыму-Жомарту Кемелевичу энергии для дальнейшего развития государства, доверенного ему казахстанцами, крепкого здоровья и благополучия!, - подытожил поздравление Александр Бурков.
Напомним, в день досрочных выборов в Генеральном консульстве Республики Казахстан для граждан этой страны был открыт избирательный участок.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru