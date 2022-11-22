Дело омского депутата Кипервара об уклонении от уплаты налогов передадут в суд

Компания депутата отправляла в налоговую липовые декларации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне следком завершил расследование уголовного дела в отношении депутата Законодательного Собрания Омской области Андрея Кипервара. Народный избранник от партии «Единая Россия» проходит обвиняемым по делу, заведенному по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». К слову, согласно протоколу заседания Омского регионального отделения партии «Единая Россия» от 22 октября 2021 года, членство в партии «Единая Россия» Андрея Кипервара приостановлено до решения суда.

По данным следствия, Кипервар, будучи директором ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», в период с 2015 по 2017 годы уклонился от уплаты налогов на общую сумму 45,8 миллионов рублей. Компания предоставила налоговикам декларации, содержащие заведомо ложные сведения о налоговых вычетах.

Как отметили в пресс-службе ведомства, во время следственных действий обвиняемый погасил недоимку по налогам в размере 5,5 миллионов рублей.

Сейчас следком готовит материалы уголовного дела для передачи в суд, который рассмотрит его по существу.

Напомним, ранее следком отказался заводить уголовное дело против депутата омского Горсовета Анны Степаненко, учинившей пьяный дебош в одном из омских подъездов.

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