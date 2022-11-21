49 школьников и студентов стали лауреатами премии губернатора Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В год 200-летия Омской области лауреатами премии губернатора стали 49 школьников и студентов, являющихся победителями различных международных, всероссийских и региональных олимпиад, конкурсов и соревнований.

Премии были присуждены юным омичам по шести номинациям - «Социально-значимая деятельность», «Любительский спорт», «Художественное творчество», «Профессиональное мастерство», «Научно-техническое творчество», «Учебно-исследовательская деятельность». Они получили не только почетные грамоты, но и статуэтку «Звезда». Без внимания не остались и педагоги-наставники молодых дарований - они были награждены благодарственными письмами министерства образования Омской области.

Губернатор Александр Бурков обратился к талантливым ребятам и пожелал им успехов в покорении новых рубежей.

- Вы действительно являетесь лидерами, на которых равняются, за которыми идут. Не бойтесь сложностей и трудностей, идите только вперёд. И помните, что человек, стоящий на вершине горы, попал туда не с неба, а туда дошёл. Каким бы крутым не был подъём, всегда двигайтесь вперёд, невзирая на преграды. Губернаторская премия – не просто признание, это еще и подтверждение того, что вы идете правильным путем. Я хотел бы, чтобы каждый из вас в дальнейшем вкладывал душу в развитие своей малой Родины, села, города. Какой будет Омская область, Россия – зависит от вас. Потому что вы – люди будущего, - сказал глава региона.

Напомним, с 2017 по 2022 годы лауреатами премии губернатора Омской области стали 274 человека.