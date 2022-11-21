Бурков поручил оказать все меры социальной поддержки семьям мобилизованных омичей

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня губернатор Омской области Александр Бурков провел совещание с главами муниципальных районов по вопросам поддержки семей мобилизованных.

Глава региона поручил руководителям муниципалитетов оказать семьям мобилизованных все меры социальной поддержки, а также продолжить контроль за работой районных штабов, которые их предоставляют.

- Мы приняли решение выделить 130 тысяч рублей на догазификацию для семей мобилизованных граждан. Каждую такую семью надо обойти, и понять, чем помочь, как организовать эту работу. Еще раз прошу каждого главу заслушать того человека, кто этим занимается, посмотреть, что сделано, все ли семьи на учете и чем мы им помогаем. Ребята сегодня защищают Родину. И мы должны обеспечить их всеми социальными мерами, которые принимаем, - подчеркнул Александр Бурков.

Сейчас в каждом из пяти административных округов Омска и во всех муниципальных районах работают центры социальной поддержки семей мобилизованных граждан, которые были созданы по поручению губернатора. В их работе принимают участие не только профильные службы, но и специалисты территориального органа регионального минтруда, комплексного центра социального обслуживания, а также центральной районной больницы. Главная задача таких центров - оказать соцподдержку всем обратившимся семьям резервистов, призванных на военную службу по мобилизации.

Специалисты комплексных центров продолжают составлять «социальные паспорта». В них указаны индивидуальные потребности семей военнослужащих. Нуждающимся близким резервистов оказывают помощь и в быту, в частности пожилым родителям или родственникам с инвалидностью. У семей с детьми-инвалидами есть возможность пройти реабилитацию в комплексных центрах.

Напомним, в Омской области были введены дополнительные меры поддержки занятости для членов семей мобилизованных - компенсация затрат на заработную плату и профессиональное обучение. Ее размер составляет 47 754 рубля. Эти средства выплачивают работодателю на протяжении двух месяцев с момент трудоустройства работника. Близкие резервистов могут также пройти профобучение за счет средства областного бюджета.