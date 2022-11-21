В Калачинске под Омском обнаружено бешенство у собак

Специалисты проводят работы по ликвидации бешенства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бешенство у собак обнаружено в городе Калачинск Омской области. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

— В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, указанный населенный пункт объявлен неблагополучным, на территории введен карантин, проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства, — уточняют в региональном управлении.

К слову, это уже второй случай за последний месяц, когда этот населенный пункт объявляют неблагополучным по ветеринарным показателям. Ранее сообщение о заражении животного поступало 16 ноября.

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