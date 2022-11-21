Ремонт 100 км дорог обошелся бюджету Омской области в 4,3 миллиарда рублей

Финансирование ремонтных работ производилось в рамках нацпроекта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
4,3 млрд рублей потратила Омская область на ремонт 100 км дорог. Об этом заявляет областное правительство.
Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», то есть, основные поступления шли из федеральной казны.
Среди обновленных участков чиновники называют трассы Омск – Муромцево – Седельниково, Марьяновка – Шербакуль, Тюкалинск – Большие Уки, Называевск – Тюкалинск и Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка.
В облатсном центре работы затронули улицы Моторная, Промышленная, Индустриальная, Загородная, Аграрная, Маршала Жукова, Арсеньева, Кемеровская, дублер Перелета, дублер Лукашевича, Тарская и Спартаковская, а также Фрунзенского моста. На завершающем этапе улицы Лукашевича и Крупской.
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