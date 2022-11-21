Штормовое предупреждение объявлено в Омской области 22 ноября

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
22 ноября в Омской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление ветра, гололедные явления на дорогах региона и метель.
- По области ожидается ухудшение погодных условий – снег, местами метель, гололедица на дорогах и усиление ветра порывами 15-18 м/с, - предупреждают омичей спасатели.
Автолюбителям напоминают об осторожности, а также внимательности на трассах и городских улицах. Всем необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий.
Пешеходам также не стоит расслабляться, особенно при нахождении на открытом воздухе. Необходимо быть внимательными возле слабо закрепленных конструкций, ветхих деревьев, соблюдать осторожность вблизи автодорог и при их переходе.
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