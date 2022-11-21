В ОмГАУ прошел заключительный баттл проекта «Mediaversus: Зумеры Vs Миллениалы»

Фото предоставлено ОмГАУ.

18 ноября в Омском ГАУ состоялся шестой выпуск проекта «Mediaversus: Зумеры Vs Миллениалы»

В этот раз встреча представителей разных поколений проходила также в смешанном формате. В студии университета поколение Z представляла студентка экономического факультета Дарья Созонова, а в режиме видео-конференц-связи поколение Y - директор по стратегическому менеджменту Инновационного центра «Бирюч» (Белгородская область) Анна Евгеньевна Ворожбянова.

Баттл начался со знакомства с участниками выпуска. В первом раунде «Моя аграрная профессия» Дарья Созонова и Анна Евгеньевна Ворожбянова отвечали на вопросы и размышляли о фразах. Таких, например: «Заработная плата - основная мотивация молодого специалиста», «Практика важнее теории», «Самое важное качество для молодого специалиста», «Карьерный успех- это…», «Работа в крупной компании – это командная работа», «Самые престижные аграрные профессии». Стоит отметить , что этот выпуск, пожалуй, более всего соответствовал понятию «баттл». Довольно часто герои выражали противоположные точки зрения на обозначенные вопросы. Но тем интереснее было наблюдать за участниками.

Второй раунд стал завершающим. Дарья Созонова и Анна Евгеньевна Ворожбянова поразмышляли о будущем аграрной профессии. Представительницы поколений видят будущее аграрной отрасли динамично развивающимся и стабильным, однако Дарья сделала ставку на цифровизацию сельского хозяйства, а Анна Евгеньевна- на высококвалифицированных специалистов.

Чьи мнения оказались более убедительными, решили зрители стрима, для них было запущено голосование в группе Омского ГАУ ВКонтакте. Запись баттла также можно посмотреть в группе университета.

Реализация проекта «Mediaversus: Зумеры Vs Миллениалы» проходила на средства гранта Росмолодежи.