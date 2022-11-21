Три округа Омска 25 ноября останутся без воды

Ресурсники ограничат подачу только холодной воды.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В пятницу, 25 ноября, три округа Омска останутся без воды. Об этом сообщает «Омскводоканал».
Временные ограничения подачи ресурса связаны с проведением ремонтных работ сотрудниками компании. Отключение на некоторых участках будет достигать 10 часов.
С 10.00 до 20.00 на проспекте Мира пройдет замена запорной арматуры. На это время без холодного водоснабжения останутся 4 дома:
- пр. Мира 56/1 (оптика), 58, 60. - ул. Малунцева, 15.
С 9.00 до 15.00 на улице 75-й Гвардейской бригады пройдет ремонт водомерного узла. Подачу воды отключат по адресам: улица 75 Гвардейской бригады, 1а, 1б, 1в.
С 9.00 до 15.00 из-за монтажа водомерного узла отключат воду по адресу: улица Пацаева, 5А.
Также с 11.00 до 23.00 отключат водоснабжение по адресам: - ул. Добровольского, 1, 2, 3, 5/1 (ж/д 9 эт.); - ул. Рабиновича, 37 (адм. здание 2 эт.); - ул. Красный Путь, 18а (школа 2 эт.); - ул. Красный Путь, 18б (культурное уч-ние 2 эт.); - ул. Красный Путь, 20 (адм. здание 2 эт.);
- ул. Красный Путь, 18 (ж/д 11 эт.); - ул. Красный Путь, 53 (религиозное сооружение 1 эт.); - ул. Волочаевская, 9к1, 9к2 (адм. здания); - ул. Волочаевская, 9 (адм. здание 8 эт.).
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