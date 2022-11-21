Андрея Новоселова видят в должности советника мэра Омска

Пока информация не имеет официального подтверждения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В должности советника мэра Омска видят Андрея Новоселова. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА «СуперОмск».

Любопытно, что бывшего вице-губернатора Омской области и Республики Хакасия ранее «сватали» в кресло директора департамента строительства, взамен Сергея Козубовича. Но теперь, видимо, карты перетасовали.

Также, по данным издания, сейчас в советниках мэра Сергея Шелеста значатся Татьяна Фролова, Лариса Гефеле, Никита Ена, Елена Еременко и Ольга Михайленко.

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