Александр Бурков наградил омских налоговиков

В Омске отмечают день работников налоговой службы. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омских налоговиков наградил Александр Бурков. Об этом сообщает областное правительство.

Руководитель поздравил работников отрасли с профессиональным праздником и вручил удостоверения о присвоении звания заслуженного финансиста региона. Глава УФНС России по Омской области Ольга Шмакова вручала налоговикам медали «За безупречную службу» и «За заслуги».

- У нас выстроено эффективное взаимодействие между финансово-экономическим блоком областного правительства и налоговой службой. Это важно, потому что ваши прогнозы имеют большое значение для правильности корректировки бюджетных параметров, позволяет получать дополнительную поддержку из федерального бюджета и, что самое главное, позволяет стабильно исполнять социальные обязательства перед жителями — в установленные сроки и в полном объёме, — подчеркнул Александр Бурков.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru