Сервис по доставке товаров «Самокат» заходит на рынок Омска

«Самокат» таке впускает собственные товары.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На рынок Омска заходит экспресс-сервис по доставке товаров «Самокат». В официальном приложении написан, что в городе он начнет работу с 25 ноября.
Особенностью компании является то, что ожидание заказа занимает от 15 до 30 минут. Курьер может привести, как товары различных брендов, так и собственные, которые выпускает агрегатор.
Как сообщают федеральные СМИ, компания была организована бывшими топ-менеджерами «Магнита» и «Почты России» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым. Руководит брендом Сбер.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru