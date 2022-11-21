Сервис по доставке товаров «Самокат» заходит на рынок Омска

«Самокат» таке впускает собственные товары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рынок Омска заходит экспресс-сервис по доставке товаров «Самокат». В официальном приложении написан, что в городе он начнет работу с 25 ноября.

Особенностью компании является то, что ожидание заказа занимает от 15 до 30 минут. Курьер может привести, как товары различных брендов, так и собственные, которые выпускает агрегатор.

Как сообщают федеральные СМИ, компания была организована бывшими топ-менеджерами «Магнита» и «Почты России» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым. Руководит брендом Сбер.

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