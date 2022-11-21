Авиакомпания «КрасАвиа» со 2 января начнет летать из Омска в Красноярск

Рейсы предусмотрены по понедельникам и пятницам.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Из Омска в Красноярск со 2 января начнет летать авиакомпания «КрасАвиа». Сообщение об этом появилось на сайте авиаперевозчика.
Так как маршрут будет субсидируемым, то стоимость билета в одну сторону составит 4 600 рублей. Вылеты будет производиться по понедельникам и пятницам на лайнере ATR-72.
Время в пути составит 3 часа 15 минут. С собой пассажиры смогут взять 5 кг ручной клади и 10 кг багажа.
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