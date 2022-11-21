39% омских компаний премируют своих сотрудников на Новый год

Не все компании готовы побаловать своих сотрудников на Новый год. Фото: Евгения ГУСЕВА

Своих сотрудников на Новый год премируют 39% омских компаний. Такие цифры приводит сервис Зарплата.ру.

Аналитики провели опрос, который показал, что 39% компаний уже готовят выплаты поощрений, 38% отказались от них, а 23% пока что не определились.

Среди тех, кто очень ценит своих сотрудников и готовы отблагодарить 13-ой зарплатой, оказались сферы строительства, IT, недвижимости, промышленности, торговли, транспорта и услуг.

Что касается сумм выплат, 36% организаций определили сумму одного оклада, 20% работодателей платят работникам премию в размере двух окладов, а в 3% — в размере трех окладов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru