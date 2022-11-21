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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:45

39% омских компаний премируют своих сотрудников на Новый год

Почти столько же отказались от лишних трат
Виктория КОВЕРНЕВА
Не все компании готовы побаловать своих сотрудников на Новый год.

Не все компании готовы побаловать своих сотрудников на Новый год.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Своих сотрудников на Новый год премируют 39% омских компаний. Такие цифры приводит сервис Зарплата.ру.

Аналитики провели опрос, который показал, что 39% компаний уже готовят выплаты поощрений, 38% отказались от них, а 23% пока что не определились.

Среди тех, кто очень ценит своих сотрудников и готовы отблагодарить 13-ой зарплатой, оказались сферы строительства, IT, недвижимости, промышленности, торговли, транспорта и услуг.

Что касается сумм выплат, 36% организаций определили сумму одного оклада, 20% работодателей платят работникам премию в размере двух окладов, а в 3% — в размере трех окладов.

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