39% омских компаний премируют своих сотрудников на Новый год

Не все компании готовы побаловать своих сотрудников на Новый год.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Своих сотрудников на Новый год премируют 39% омских компаний. Такие цифры приводит сервис Зарплата.ру.
Аналитики провели опрос, который показал, что 39% компаний уже готовят выплаты поощрений, 38% отказались от них, а 23% пока что не определились.
Среди тех, кто очень ценит своих сотрудников и готовы отблагодарить 13-ой зарплатой, оказались сферы строительства, IT, недвижимости, промышленности, торговли, транспорта и услуг.
Что касается сумм выплат, 36% организаций определили сумму одного оклада, 20% работодателей платят работникам премию в размере двух окладов, а в 3% — в размере трех окладов.
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