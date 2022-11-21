Омичи вновь возмутились организацией концерта в «G-Drive Арене»

Дожидались такси многие омичи в соседнем гипермаркете. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Организацией концерта в «G-Drive Арене» вновь возмутились омичи. Свои недовольства они разместили в социальных сетях.

Все дело в том, что после концерта группы «Руки Вверх» вся толпа ринулась в гардероб. Как оказалось, чтобы забрать или найти свои потерянные вещи потребовалось как минимум 1,5 часа. На бесплатные автобусы-шаттлы из-за проблем с получением одежды многие опоздали, а из помещения их начали выгонять. Как пишут пользователи, дожидаться такси пришлось с соседнем гипермаркете.

- После концерта группы «Руки Вверх!» были задержки с выдачей верхней одежды в гардеробе, из-за чего часть гостей не успели на отправляющиеся шаттлы. Приносим извинения за доставленные неудобства, мы обязательно проведём работу над ошибками и к следующему мероприятию исправим этот момент, - прокомментировала администрация «G-Drive Арены»

Ранее омичи жаловались на работу пропускных пунктов, когда пришли на ледовое шоу. Многим пришлось отстаивать огромную очередь, чтобы попасть во внутрь здания.

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