В Омске остановка «Агрохимцентр» перенесена с проспекта Королева на Берёзовую

Дептранс сообщает о смонтированном остановочном кармане на улице Березовой.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С проспекта Королева на улицу Берёзовую перенесли остановку общественного транспорта «Агрохимцентр». Об этом заявили в городской администрации.
- Новый остановочный пункт оборудован заездным карманом, павильоном и знаком 5.16 «Место остановки автобуса», - пишут в ведомстве.
В дептрансе пошли на такие меры из-за помехи для транспортных средств, выполняющих правый поворот с проспекта Королева на улицу Березовая.
- Убедительно просим всех участников движения учитывать внесенные изменения, а пассажиров при поездках на общественном транспорте обращать внимание на дорожные знаки и звуковую информацию об остановочных пунктах, - призвали омичей.
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