В Омске «Зимний Любинский» украсят в духе советского прошлого

Фото: Минкульт Омской области

В духе советского прошлого украсят «Зимний Любинский». Новогодний проект откроется на улице Музейной уже 1 декабря.

Как рассказывают в региональном минкульте, комплекс новогодних инсталляций оформят в стиле советской эстетики, подчеркнув атмосферой домашнего уюта.

- «Зимний Любинский 2022/2023» — это эстетичное выражение воспоминаний о теплых уютных вечерних посиделках с домашними, когда вся семья в радостной суете делает самодельные украшения на зелёную хвойную красавицу, вырезает бумажные снежинки, развешивает гирлянды из цветной бумаги, готовит угощения и подарки для самых близких и предвкушает час икс, — рассказали в ведомстве.

Продлится работа проекта до 15 января. Для посетителей будут доступны 5 фотозон, 24 локации, а также праздничная ёлка.

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