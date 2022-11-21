Помогать будут по-новому

Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по Омской области.

18 ноября 2022 года Управление Россельхознадзора по Омской области в режиме видеоконференции с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, ГУ ветеринарии региона, Омской таможни, общественных организаций и крупных хозяйствующих субъектов провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в 3 квартале 2022 года.

Открывая мероприятие, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора Ольга Матыка отметила, что в связи с вступлением с 10 марта 2022 Постановления Правительства о запрете на проведение до конца текущего года плановых проверок, профилактика совершения правонарушений, разъяснительная работа, а также мониторинг информационных систем в работе Управления вышли на первый план.

В текущем году Россия продолжает наращивать экспорт продукции АПК. По данным на 23 октября он увеличился на 14% к аналогичному периоду прошлого года. В том числе, хорошую динамику демонстрируют поставки готовой продукции, например, поставки муки и крупы увеличились почти в 3 раза, мясных консервов – на 57%.

Для успешного участия хозяйственных субъектов в торговой и внешнеэкономической деятельности необходимо строго соблюдать все правила и нормативы. В сложившейся ситуации главная задача Управления – помочь омским товаропроизводителям выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию, помочь нашим экспортерам правильно сработать, выдержать все требования принимающей стороны.

Как и ранее, Россельхознадзором в рамках отведенных полномочий принимаются все меры для контроля продукции животного и растительного происхождения на всех этапах ее оборота.

Так, в приграничной с Казахстаном зоне Омской области досмотрено более 254 тысяч тонн грузов, задержано более 270 тонн продукции и сырья животного происхождения, более 86 тонн – не допущено для ввоза в Россию и возвращено на территорию Республики Казахстан.

На публичных обсуждениях специалистами Службы были даны разъяснения на темы, интересующие представителей хозяйствующих субьектов и организаций-экпортеров. Большое количество вопросов касалось сроков и количества исследований экспортной продукции, хранения зерна, а также получения лицензии на содержание животных в развлекательных целях и лицензирования фармдеятельности в сфере ветеринарии.