47% омичей предпочитают не тратиться на подарки

Мужчины предпочитают всё же дарить подарки, а не получать. Фото: Оксана ЗУЙКО

В преддверии Нового года как никогда становится актуальным вопрос о подготовке сюрпризов для родных и близких. Аналитики SuperJob выяснили, как с этим обстоят дела у омичей.

Опрос показал, что 53% респондентов любят вручать и дарить подарки. Остальным такая трата денег кажется неактуальной.

Из тех самых 53% - 25% предпочитают сами делать приятное для близких. Еще 11% любят принимать подарки, а оставшиеся 7% не выразили желания не взять, не дать.

При этом, опрос показывает, что женщины чаще мужчин связывают сюрпризы с волнением. Сильный пол предпочитает все же дарить подарки, а не получать традиционные «носки и пену для бритья».

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