Владимир Путин наградил медалями двух омских железнодорожников

Омичей наградили за многолетний труд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двух омских железнодорожников наградил медалями президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.

Отличились начальник участка пути Олег Митраков и дорожный мастер Дмитрий Торбин. Их отметили знаками отличия «за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу».

Отметим, что мужчины работают на омской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».

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