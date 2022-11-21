Владимир Путин наградил медалями двух омских железнодорожников

Омичей наградили за многолетний труд.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Двух омских железнодорожников наградил медалями президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.
Отличились начальник участка пути Олег Митраков и дорожный мастер Дмитрий Торбин. Их отметили знаками отличия «за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу».
Отметим, что мужчины работают на омской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».
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