СК запретил экс-главе омского Фонда капремонта Степановой давать пресс-конференцию

Бывшей чиновнице вменяют сразу три уголовных дела.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Давать пресс-конференцию экс-главе омского Фонда капремонта Марине Степановой запретили омские следователи.
Мероприятие должно было состояться 20 ноября. Однако в региональном управлении посчитали неправильным, что главная подозреваемая в обрушении дома на улице 20-го Партсъезда будет разглашать материалы уголовного дела. В противном случае Степанову ждет заключение под стражу.
Напомним, бывшего руководителя Фонда капремонта, экс-замминистра по ЖКХ обвиняют в злоупотреблении полномочиями за рухнувший летом 2022 года дом в Нефяниках. Также в отношении нее продолжаются судебные заседания за коммерческий подкуп и взятку.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru