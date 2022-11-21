СК запретил экс-главе омского Фонда капремонта Степановой давать пресс-конференцию

Бывшей чиновнице вменяют сразу три уголовных дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Давать пресс-конференцию экс-главе омского Фонда капремонта Марине Степановой запретили омские следователи.

Мероприятие должно было состояться 20 ноября. Однако в региональном управлении посчитали неправильным, что главная подозреваемая в обрушении дома на улице 20-го Партсъезда будет разглашать материалы уголовного дела. В противном случае Степанову ждет заключение под стражу.

Напомним, бывшего руководителя Фонда капремонта, экс-замминистра по ЖКХ обвиняют в злоупотреблении полномочиями за рухнувший летом 2022 года дом в Нефяниках. Также в отношении нее продолжаются судебные заседания за коммерческий подкуп и взятку.

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