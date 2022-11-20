Омский «Авангард» собирается создать баскетбольный клуб, команду по мини-футболу и даже собственный пивной бренд

Александр Крылов. Фото пресс-службы хоккейного клуба.

В Омске председатель совета директоров хоккейной команды «Авангарда» Александр Крылов рассказал об идее создать мужской баскетбольный клуб и мини-футбольную команду под общим брендом. Таким образом руководство клуба планирует заработать дополнительные средства. Пока в омской Арене зарабатывают деньги проведением концертов.

- Концертная деятельность – это понятно, просто нужно принять решение по модели бизнеса, которая на следующий год будет воплощена в жизнь. Есть два варианта – либо создавать свой собственный отдел, который будет организовывать концерты, договариваться с артистами, привозить их, либо активно сотрудничать с уже работающими концертными фирмами со стороны. Мы пока думаем, что тут выбрать, - пояснил спикер.

По спортивным направлениям у клуба есть желание создать либо баскетбольный клуб, либо мини-футбольный.

- Если такая команда появится, то, конечно, название у неё будет «Авангард». Потому что это уже очень популярный и узнаваемый бренд, - дополнил Крылов.

Но чем он откровенно удивил, так это замыслами о появлении брендированного пива.

- Мы обсуждали и то, что должно появиться качественное пиво «Авангард». Почему мы не продаем его – я не понимаю. Я точно знаю, что в Омске есть неплохие крафтовые производства, и я искренне не понимаю, почему нельзя с ними договориться, чтобы в сотрудничестве с ними производить качественное пиво. Тем более на «G-Drive арене» пиво и мороженое бьют все рекорды по продажам, - подытожил топ-менеджер.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru