Губернатор Бурков: по 100 тысяч получат все участники спецоперации

Правительство Омской области изыскало средства в бюджете для выплат всем без исключения бойцам СВО.
Фото: Пресс-служба администрации Омской области
В своем telegram-канале губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей из бюджета будет перечислена не только военнослужащим, призванным по мобилизации, но и добровольцам.
- Принял решение о единовременной денежной выплате в размере 100 тыс. руб. всем омичам — участникам спецоперации. Ранее мы предусмотрели эту меру только для мобилизованных бойцов из Омской области. Нам удалось изыскать в бюджете средства для выплат другим категориям участников СВО, - рассказал Бурков.
Сейчас минтруда Омской области прорабатывает все документальные вопросы. Выплаты начнут переводить на счета военнослужащих в декабре. Льготный пакет для мобилизованных власти региона также планируют распространить на все семьи, из которых бойцы отправились в зону СВО.
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