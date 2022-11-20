Экс-замминистра транспорта Минуллин подал обжалование приговора за превышение полномочий

Фото Романа Минуллина, соцсети.

Экс-замминистра транспорта Омской области Роман Минуллин не согласился с решением суда по своему уголовному делу, вынесенным 31 октября Центральным районным судом города Омска. Напомним, что в прошлом году, по решению бывшего высокопосталенного чиновника, один из предпринимателей за нарушение всего 5 тысяч рублей вместо 3,5 миллионов. В апреле 2021 года частная компания по пассажирским перевозкам заключила договор с представителями области на выполнение регулярных рейсов между Омском и поселком Оконешниково. Затем перевозчик самовольно изменил маршрут движения, и должен был получить наказание по всей строгости, но не получил.

- Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права в течение одного года занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной и муниципальной власти, - ранее рассказал представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.

Минуллин в ходе суда признал вину в совершении преступления. Но на прошлой неделе адвокат Роман Задорожный подал в суд апелляционную жалобу, ее рассматривают. С чем именно не согласился экс-чиновник, не поясняют.

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