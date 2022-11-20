В Омске ищут подрядчика для стройконтроля за ремонтом Ленинградского моста

Фото: 2ГИС.

Омский департамент строительства объявил аукцион на работы по стройнадзору за выполнение работ по капремонту Ленинградского моста. Отметим, что капитальный ремонт этого моста через Иртыш должно выполнить ООО «СтройТраст» Армана Акопяна. Его компания в последние годы получала ряд крупных контрактов на аналогичные работы, при этом самого владельца подозревают в уклонении от уплаты налогов на 70 миллионов рублей.

- Победителю торгов предстоит вести дневник службы строительного контроля, перечни актов приемки работ, предписаний и замечаний, а также перечень документов, подтверждающих качество используемых при капремонте моста материалов и изделий. Ответственный за стройконтроль будет вести ведомости объемов выполненных работ и результатов испытаний строительных материалов, а еще отвечать за фотографическую документацию, - гласит акционная документация депстроя.

Максимальная цена этого контракта - 22 миллиона и 32 тысячи рублей. Документы подпишут до 30 июня 2024 года - в сроки, на которые намечен конец ремонта. Заявки на участие в депстрое ждут в течение недели.

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