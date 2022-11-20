Прошедшей ночью омские госавтоинспекторы спасли на трассе в Тюмень замерзающего водителя грузовика

Фото предоставлено УГИБДД по Омской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области сообщила о ЧП, случившемся ночью на трассе Омск-Тюмень. Около двух часов на 590-м километре автотрассы инспекторы патрульной машины обратили внимание большегрузного автомобиля Volvo. Как оказалось, за рулем автомобиля, который несколько часов простоял без движения из-за поломки, сидел гражданин Азербайджана. Мужчина пояснил, что в автомобиле замерзло дизельное топливо, и он уже час пытается устранить поломку. Автоинспекторы помогли в беде 35-летнему водителю.

- Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области старший инспектор ДПСЮ, старший лейтенант полиции Владимир Самбрат и инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Евгений Шелехов обогрели водителя в патрульном автомобиле и вызвали техпомощь, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы помогли водителю завести заглохший автомобиль, и он отправился дальше. В свою очередь, сотрудники ГИБДД напомнили водителям о том, что в зимний период водителям, совершающим дальние поездки на автомобиле, необходимо запасаться теплыми вещами в дорогу и предметами первой необходимости при спасении.

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