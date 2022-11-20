После резкого похолодания на выходных рабочая неделя в Омске начнется с потепления

На два дня в Омской области станет чуть теплее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно прогнозам погоды специализированного сервиса Ventusky, после морозных выходных в Омскую область придет значительное потепление. Дневная температура воздуха в первый рабочий день - 21 ноября - в Омске поднимется до -8 градусов Цельсия.

Также сервис на протяжении ближайших нескольких дней прогнозирует небольшой снег. Осадки пройдут в областном центре и местами в районах области.

Однако потепление будет недолгим - всего на два дня Ближе к 23 ноября в регионе снова значительно похолодает. Температура снова понизится до -20 градусов Цельсия, местами по Омской области – до -23 градусов.

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