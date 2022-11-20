«Ак Барс» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:2

Фото матча, telegram-канал омского клуба.
Накануне казанский «Ак Барс» проиграл омскому «Авангарду» в выездном матче очередного тура Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:2. Главный тренер казанцев Олег Знарок был не слишком доволен качеством игры своей команды. Первую шайбу игроки омского клуба забили в ворота противника только в третьем тайме. Спустя несколько минут «Ак Барс» сравнял счет. Победу омичам принес решающий бросок Владимира Ткачева в овертайме.
- Хорошо, когда очки берем, но в данном случае недовольны, что взяли только одно очко, — прокомментировал тренер казанцев.
После 31 матча «Ак Барс» занимает 7-е место в Восточной конференции и отстает от лидера на 14 очков. Также этот матч стал первым для омичей, где в роли главного тренера «Авангарда» - Михаил Кравец. Буквально перед игрой он вступил в должность без приставки И.О.
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