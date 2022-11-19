С начала 2022 года омичи взяли кредитов на 21 миллиард рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН
Накануне Омскстат опубликовал данные о социально-экономическом положении в регионе за период с января по сентябрь 2022 года.
Как сообщает статическое ведомство, за 9 месяцев 2022 года жители Омской области взяли кредитов на 21 миллиард рублей. С учетом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей финансовые организации в регионе выдали займов на сумму 37,4 миллиарда рублей.
По данным на 1 сентября 2022 года, задолженность по кредитам составляла 420,7 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года она выросла на 7%. Если у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она увеличилась на 4,8%, то у обычных омичей - на 8,1%. При этом «просрочки» по кредитам занимали 8,2% (34,5 миллиарда) от общей суммы должности.
Напомним, ранее Омскстат сообщил о росте цен на продовольственные товары в регионе.
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