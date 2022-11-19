Автобусы-шаттлы до «G-Drive Арены» в Омске отправятся на час раньше

Фото: пресс-служба мэрия Омска

Сегодня в официальном телеграм-канале омского «Авангарда» сообщили об изменениях в расписании 20 маршрутов автобусов-шаттлов до «G-Drive Арены».

Шаттлы для болельщиков подадут на час раньше запланированного время, в связи с переносом начала матча на 16:00.

- Отправление шаттлов от «G-Drive Арены» будет осуществляться в зависимости от фактического наполнения. При следовании по маршрутам, автобусы будут заезжать на остановочные пункты по требованию пассажиров, - отметили в посте, размещенном в телеграм-канале.

Узнать время отправления каждого из 20 маршрутов шаттлов можно по ссылке.

Напомним, сегодня в 16:00 омский «Авангард» на льду домашней сыграет с казанским «Ак Барсом»

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