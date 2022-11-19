В Омске может появиться пиво под брендом ХК «Авангард»

Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне в ходе пресс-конференции Александр Крылов поделился, что на собрании совета директоров омского «Авангарда», который он возглавляет, были обсуждены идеи дополнительного заработка, среди которых производство пива под брендом клуба.

- «Авангард» - это реальный бренд. Сегодня обсуждали, что должно появиться качественное пиво «Авангард». Почему мы не продаём его – я не понимаю. Я точно знаю, что в Омске есть неплохие крафтовые производства, и я искренне не понимаю, почему нельзя договориться, чтобы сделать качественное пиво. Тем более на арене пиво и мороженое бьют все рекорды по продажам, - рассказал Крылов.

Напомним, глава совета директора Александр Крылов сообщил, что «G-Drive Арены» выйдет на самоокупаемость в ближайшее время.

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