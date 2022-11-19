Школу в микрорайоне «Ясная Поляна» под Омском построит московская компания

Дом в микрорайоне «Ясная Поляна» Фото: paradiz55.ru

Накануне стали известны итоги аукциона на разработку проектной документации и строительство школы на 1122 места в микрорайоне «Ясная Поляна» в пригороде Омска. Ее возведением займется московская компания. Об этом сообщили в региональном минстрое.

В аукционе на возведение общеобразовательного учреждения в микрорайоне «Ясная Поляна» в селе Троицкое Омского района, граничащем с областным центром, приняли участие четыре компании. Однако победителем стала московская компания ООО «Капитал Развитие». Он должна будет возвести школу на 1122 места за 1,1 миллиарда рублей.

Этот же подрядчик займется строительством школы в омском микрорайоне «Серебряный берег».

Как ранее утверждали чиновники, работы по возведению школы, а также детсада планируют завершить до 2024 года.

Напомним, на строительство школы на 1122 места и детсада на 310 мест в «Ясной Поляне» летом 2022 года по решению губернатора Омской области Александра Буркова было выделено свыше 4 миллиардов рублей. Ранее стоимость работ была почти в два раза меньше - 2,2 миллиарда рублей. Однако из-за роста цен на материалы она была пересмотрена.

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