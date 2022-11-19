Под Омском на «трассе смерти» задержали водителя с поддельными правами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы ДПС на 606 километре трассы Тюмень-Омск остановили микроавтобус ГАЗ, у водителя которого оказалось поддельное водительское удостоверение.

При общении с госавтоинспекторами мужчина начал нервничать, что они и заметили. При дальнейшей проверке документов полицейские обратили внимание на признак подделки водительского удостоверения. Сельчанин решил признаться сам. Он заявил, что поддельные права приобрел в интернете. Как оказалась, ранее его лишили права управлять транспортными средствами за пьяную езду.

- Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления, транспортное средство передано собственнику. В отношении водителя ГАЗа за управление автомобилем, будучи лишенным такого права, заведено административное делопроизводство по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. За данное правонарушение судом жителю Тюкалинского района назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранители решают вопрос о заведении уголовного дела на сельчанина по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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