Крылов сообщил, что «G-Drive Арена» в Омске выйдет на самоокупаемость в ближайшее время

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов на пресс-конференции заявил, что «G-Drive Арена» в Омске выйдет на самоокупаемость в ближайшее время.

- Сейчас можно с гордостью заявить, что в ближайшее время арена выйдет на самоокупаемость. Я имею в виду, что доходы от продажи билетов, мерчендайзинга, фуд-кортов и мероприятий, проходящих на ней, будут покрывать расходы на ее эксплуатацию. Это позволяет нам сделать вывод, что следующий год будет более успешным, - сказал Крылов.

Напомним, «G-Drive Арену» вместимостью 12 тысяч зрителей открыли 1 октября 2022 года. Первый мачт на льду стадиона прошел 14 октября. Тогда омский «Авангард» встретился с новосибирской «Сибирью».

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