Мэр Омска Шелест посетил завод железобетонных конструкций «Стройбетон» и объекты, которые построены из этих материалов

Мэр Омска Сергей Шелест посетил сначала микрорайон «Амур-2», а после побывал на производственной базе компании «Стройбетон», которая и возводила многоквартирный дом. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале.

- Новый дом заселен почти на 90%: квартиры разной площади, с отделкой и сантехникой. Внутренняя территория организована по концепции «двор без машин» — парковка за пределами двора, большая детская площадка, зона для отдыха взрослых. На калитке домофон, по периметру дома — видеокамеры. Все выглядит вполне добротно. Стоимость квадратного метра позволяет рассматривать это жильё, как экономичное. Рядом новая стройка: такой же дом собирают из готовых панелей, - подробно пояснил Шелест.

В ходе визита мэру рассказали о новых технологиях и материалах.

- Застройщик использует материалы собственного производства, начиная от железобетонных конструкций, заканчивая тротуарной плиткой. И все производство сосредоточено в Омске, а это рабочие места, вклад в процесс импортозамещения, удешевление цены для конечного покупателя, развитие рынка в целом, - пояснил автор поста.

А позже нанес также личный визит на производство. Своими глазами градоначальник увидел, как происходят некоторые процесс изготовления плит для многоквартирного строительства.

- Процесс отлажен очень четко, каждый сотрудник трудится на своем участке, отвечает за свою работу. И, когда видишь такие истории, испытываешь чувство гордости, что это происходит в нашем городе — для омичей. Здесь важную роль играет позиция руководителя. Генеральный директор ГК «Стройбетон» Александр Сергеевич Сасин человек неравнодушный к своему делу. Я вижу это, в том числе, по проекту «Меценатство». В октябре мы подписали соглашение в пользу школы № 81, а к новому году силами мецената в ней будут заменены 50 окон. 13 из них уже установлены, - отметил мэр.

Поясним, что всего на предприятиях ГК «Стройбетон» трудятся без малого 1 300 человек. Помимо строителей — это большая армия работников производственного звена. В цехах, расположенных в разных городских округах, изготавливается большой спектр железобетонных изделий. Также своими силами предприятие изготавливает окна и двери, ограждения, металлоконструкции и многое другое.