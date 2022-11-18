В Омской области в октябре замедлилась годовая инфляция

Фото: Ксения Высотина

В октябре 2022 года в Омской области по несколькими причинам замедлился рост годовой инфляции. Об этом сообщили в территориальном отделении Центробанка.

Годовая инфляция в октябре составила 12,05%. Как утверждают в ведомстве, это один из самых низкий показателей не только по СФО, но и по России (12,65%).

- Высокий урожай зерновых в стране и переходящие запасы по Сибири привели к тому, что в регионе стало больше зерна. В итоге цены на него снизились и, как следствие, омские животноводы стали меньше тратить на корма. Это привело к уменьшению годовых темпов прироста цен на свинину, говядину и мясо птиц. Из-за этого сократились затраты на сырье у производителей колбасных изделий. Кроме того, некоторые омские предприятия заменили импортную оболочку на более доступную отечественную. Все это привело к снижению цен на определенные виды колбасных изделий, - сообщили пресс-службе ведомства.

По словам заместителя управляющего омского отделения ЦБ РФ Илья Плиндера, цены на непродовольственные товары снизились в связи с тем, что магазины электроники стали активнее сотрудничать с китайскими брендами. Кроме того, регионе подешевели машины из-за роста поставок поддержанных авто.

Выросли цены в сфере услуг. Основной причиной этому стало подорожание авиабилетов, вызванное сокращением частоты рейсов в Москву, и рост тарифов ЖКХ.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13