Для работы на новых троллейбусных линиях омского Левобережья наберут еще 80 водителей

Пока обучение водителей троллейбусов идет не самыми быстрыми темпами. Если они сохраняться, набрать водителей получится через 4 года. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Для полноценного запуска трех новых троллейбусных маршрутов на Левобережье потребуется взять на работу еще 80 профессиональных водителей. Об этом РИА «Омск-информ» рассказал директор МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

– С приобретением и запуском новых троллейбусов нам будут необходимы еще как минимум 80 профессиональных водителей. Поэтому мы продолжаем проводить бесплатное обучение профессии «водитель троллейбуса». Сейчас у нас проходят обучение 18 человек. С 2020 года мы обучили 46 водителей троллейбусов, 36 из которых в настоящее время работают на предприятии, – отметил Фролов. Пока в штате МП «Электрический транспорт» 255 водителей.

На средства инфраструктурного кредита в 3,9 млрд рублей в следующем году на Левобережье построят 10 километров новой контактной сети, а также восстановят давно не используемое троллейбусное депо на улице Ватутина. Для запуска трех маршрутов закупят 49 новых троллейбусов.

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