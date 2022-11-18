В Омской области ввели карантин из-за вспышки опасного заболевания у скота

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Омской области в деревне Карташово Муромцевского района до 1 ноября 2023 года ввели карантин из-за выявления чрезвычайно опасного заболевания у крупного рогатого скота.

Омская ветеринарная лаборатория обнаружила на ферме в данном населенном пункте животное, страдающее лейкозом крупного рогатого скота. В связи с этим карантин на год был объявлен и на самом животноводческом предприятии, и на территории всей деревни.

На протяжении года с фермы запрещен вывоз животных, которые восприимчивы к данному заболеванию (кроме тех, что отправляют на убой); совместный выпас, доение и содержание больного скота со здоровым; посещение территории фермы посторонними; сбор биологических материалов у животных. В самой деревне в этот период нельзя проводить ярмарки, выставки и какие-либо другие мероприятия, связанные с перемещением животных.

Напомним, ранее в Омской области в Калачинске ввели карантин по бешенству у собак.

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