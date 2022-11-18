Омский губернатор Бурков представил в Минтрансе России результаты работы по развитию транспортного комплекса

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Омской области Александра Буркова с первым заместителем Министра транспорта РФ Андреем Костюком. Обсудили результаты работы по ремонту федеральных трасс и расширению дорог с двух до четырёх полос. Напомним, что в октябре этого года открыли движение по обновленному четырехполосному участку трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.

- Мы приняли работы на Южном обходе Омска. Если сравнивать с другими выездами из города, то здесь самое интенсивное движение. Этим участком пользуются и транзитные большегрузы, и омичи, чтобы попасть с одного берега Иртыша на другой. В результате капитального ремонта проезжая часть стала четырехполосной, хорошо освещенной. Но главное — здесь у водителей нет возможности оказаться на «встречке». Именно выезд на встречную полосу — на трассах одна из частых причин аварий. Теперь этот въезд в город отвечает всем требованиям безопасности и отличается высокой пропускной способностью. Работы выполнили с опережением графика на год, — подчеркнул Бурков.

Глава региона сообщил, что масштабную работу по расширению федеральных дорог на въезде в город в Омской области начали в прошлом году. В ходе встречи Александр Бурков поблагодарил Андрея Костюка за то, что он в 2020 году поддержал эту инициативу. В ближайших планах региона капитально отремонтировать и расширить все подъезды к областному центру в радиусе 50 километров.

В следующем году приступят к реализации проекта по реконструкции 12-километрового участка федеральной трассы «Омск — Черлак» — на этот объект уже получено положительное заключение госэкспертизы, также в 2023 году планируется начать работу над реконструкцией участка протяженностью 21,5 км по направлению «Челябинск — Омск — Новосибирск».

Также губернатор рассказал о ходе инвестпроекта по строительству Северного обхода Омска. Проект направлен на развитие существующих транспортных коммуникаций между Новосибирской и Тюменской областями, разгрузке трафика в черте города.

Предстоит региону реконструкция транспортной развязки общей протяжённостью 6,7 км на станции «Входной» на пересечении дорог Троицкое — Чукреевка и Р-254 «Иртыш». Как уточнил губернатор, данный объект требует оперативной реконструкции в силу того, что в районе объекта расположена транспортная развязка в двух уровнях, которая включает в себя пересечение автомобильной дороги регионального значения с автодорогой федерального значения Р-254 «Иртыш», а также три пересечения с Западно-Сибирской железной дорогой.

Этот участок Транссибирской магистрали - единственная железнодорожная артерия, соединяющей запад и восток Российской Федерации. Правительством Омской области уже разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, отведены соответствующие земельные участки. В Минтрансе рассмотрят возможность смещения сроков реконструкции с 2027 года, который указан в федеральном перечне мероприятий по дорожной деятельности на 2023–2027 годы, на более ранний период.