В ОмГПУ прошла презентация диалектологического архива

16 ноября на филологическом факультете ОмГПУ состоялась презентация диалектологического архива. Презентация вошла в программу Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» и была посвящена 200-летию Омской области и 90-летию Омского педагогического университета.

Участники встречи — учителя омских школ и студенты-филологи — узнали об истории архива, о вкладе студентов факультета в развитие архива и о преподавателях, благодаря энтузиазму и профессионализму которых архив возник и ежегодно пополняется.

Диалектологические экспедиции от кафедры русского языка проводились еще до введения обязательной учебной практики. В 1962 году в свою первую экспедицию выехала Алевтина Алексеевна Пыхтеева. В 1974 году, когда филологический факультет переезжал в здание на Партизанской, появилась возможность определить место для архива и систематизировать накопленные материалы.

Позднее, в 1978 году, диалектологическая практика вошла в учебный план педагогический вузов. В этом же году преподаватели кафедры русского языка Алевтина Алексеевна Пыхтеева и Светлана Александровна Слободянюк (Шуйская) вывезли студентов в экспедиции. Их база находилась в деревне Окунево Муромцевского района.

Доцент кафедры русского языка и лингводидактики, руководитель диалектологического архива Ольга Николенко рассказала о новых задачах и направлениях работы архива, а также о том, как можно использовать региональный языковой материал в организации предметных олимпиад, проектной деятельности, межпредметных исследований и для развития функциональной грамотности школьников. Завкафедрой русского языка и лингводидактики Наталья Федяева предложила варианты исследований и проектов на материале слов и выражений, являющихся своеобразными визитными карточками регионов.

Студенты филологического факультета представили задания для школьников, которые разрабатывались на диалектном материале. Такие задания расширяют кругозор, позволяют узнать больше о родном крае, повышают речевую культуру.

«Мы поделились с гостями вариантами использования народно-поэтических текстов и этнографического материала нашего региона: они отлично вписываются в программу тематических школьных занятий и в воспитательную работу», – рассказала студентка филологического факультета, руководитель фольклорного ансамбля «Горлица» Анна Бахитова.

Как отмечают участники и организаторы, мероприятие стало партнерским проектом преподавателей кафедры русского языка и лингводидактики и студентов-филологов, а также показало важность и ценность профессионального взаимодействия

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.