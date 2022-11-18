Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибудет в Омск 27 ноября

Интересно, а какой подарок Дедушка сделает Омской области в сентябре 2023 года... Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поезд Деда Мороза приедет на железнодорожный вокзала Омска из Великого Устюга на следующей неделе в воскресенье - 27 ноября.

В этот знаменательный день, как и в других городах, на железнодорожном вокзале города омичей всех возрастов ждет грандиозная праздничная программа. В нашем городе Дед Мороз пробудет около пять часов - 27 ноября состав из 19 вагонов приедет в 12:35 и отправится в 17:55 дальше. Следующая остановка поезда - Тюмень.

Напомним, поезд Деда Мороза из Великого Устюга отправился в путешествие по стране почти месяц назад - 22 октября. В этом году новогодний волшебник, как и обычно, посетит свыше 100 городов России и проедет по железной дороге более 33 тысяч километров.

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