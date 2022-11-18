Экс-глава фонда капремонта Степанова проведет пресс-конференцию, находясь под домашним арестом

Фото: Фонд капитального ремонта

Экс-глава Омского фонда капремонта Марина Степанова в это воскресенье, 20 ноября, проведет пресс-конференцию. Об этом сообщило издание Om1.ru со ссылкой на адвоката бывшей чиновницы.

Степанова, находящаяся сейчас под домашним арестом, планирует обсудить на пресс-конференции тему, связанную с обрушением пятиэтажки по улице 20-го Партсъезда, 53 в Советском округе. Адвокат предупредил журналистов, что общение на встрече должно касаться только ситуации с данным домом.

Напомним, Марина Степанова является фигурантом сразу двух уголовных дел: первое - об обрушение стены хрущевки в Нефтяниках, которое произошло 12 августа; второе - о взятке и коммерческом подкупе.

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