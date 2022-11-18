За 2022 год Росгвардия выявила около 2 тысяч нарушений в области оборота оружия в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске с начала года Росгвардия в ходе контрольно-профилактических мероприятий провела более 50 тысяч проверок сохранности оружия, которым владеют граждане и юридические лица.

В результате проверок сотрудники ведомства выявили свыше 1,6 тысяч административных нарушений в области оборота оружия. Чаще всего они были связаны со сроками подачи заявлений на продление лицензии на хранение, а также ношение оружия. В ходе мероприятий было изъято около 1,9 тысяч единиц оружия и более 34,6 тысяч боеприпасов.

Кроме того, росгвардейцы вынесли почти 1,5 тысячи заключений об аннулировании разрешений на хранение и ношение оружия.

Отметим, на контроле у ведомства находится свыше 43 тысяч человек, владеющих более, чем 78 тысячами единиц оружия.

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