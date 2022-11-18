Омская мэрия наградила социальный центр «Радость» за оказание волонтерской помощи

Директор центра «Радость» Ирина Афанасьева.

Администрация города Омска и департамент общественной безопасности выразили огромную признательность и искреннюю благодарность директору Центра «Радость» Афанасьевой Ирине Игоревне за участие в формировании гуманитарного груза для военнослужащих, мобилизованных в период частичной мобилизации.

С самых первых дней СВО Центром «Радость» было принято решение оперативно собрать и отправить посылки в зону СВО. Неравнодушных, сопереживающих людей оказалось много — омичи быстро откликнулись на общую беду. В сбор активно включились волонтеры, отзывчивые люди, благотворители.

Напомним, что Ирина Игоревна с 2020 года возглавляет Центр при Серафимо-Вырицкой Обители Милосердия. За эти годы чуткими сотрудниками «Радости» было сделано немало добрых дел. В это непростое время они оказывают помощь семьям с детьми — многодетным мамам, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями, одиноким мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию — помогают с продуктами, одеждой, предметами гигиены, оказывают психологическую и волонтерскую помощь. Не отказывают никому, кто нуждается в заботе, и уверены, что совершать добрые дела нужно с чистым сердцем и искренними намерениями, не выставляя их напоказ. Как сказано в Евангелии от Матфея: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне».

Вот и сейчас Центр «Радость» по просьбе Союза молодежи и добровольцев Дона собирает очередной гуманитарный груз для детей, которые рождаются и живут в сложных военных условиях в городе Стаханов (ЛНР).