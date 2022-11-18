На новогодние подарки для маленьких омичей потратят 20 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне минспорта Омской области разместило на портале госзакупок аукцион на поставку сладких подарков для детей.

Согласно размещенной документации, победитель аукциона до 20 декабря должен поставить почти 44 тысячи наборов, в котором будет 37 видов конфет. Стоимость каждого из них не должна превышать 450 рублей. Начальная цена контракта около 20 миллионов рублей.

Заявки на участие в торгах принимают до 24 ноября. Поставщик будет определен 28 ноября.

Подарки будут переданы в детские дома, малоимущие семьи, детям-инвалидам, а также семьм мобилизованных и другим.

Отметим, на каждой коробке будет размещено поздравление от губернатора Омской области.

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