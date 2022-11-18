В Омске в 2023 году отменят 11 маршруток

Фото: соцсети

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление, которое вносит изменения в перечень маршрутов обслуживаемых частниками, подлежащих переводу с нерегулируемого на регулируемый тариф. Оно стало своеобразным шагом к грядущей в следующем году в городе транспортной реформе.

Согласно документу, на регулируемый тариф к июню 2023 году будут переведены 78 маршрутов. Однако два - 71 и 219 - завершат процедуру перехода раньше, в апреле 2023 года.

При этом омские власти планируют отменить 11 маршрутов, обслуживаемых частными перевозчикам, среди которых следующие: 55Н, 201, 346, 394, 430, 434, 470, 511, 568, 703.

Отметим, что часть маршрутов, которые планируют отменить, либо давно не функционирует, либо крайне редко появляется на улицах города.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13