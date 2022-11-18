Омская область получит еще 1 миллиард рублей на расселение аварийных домов

Фото: sibdom.ru

Накануне правительство Омской области обратилось в Фонд содействия реформированию ЖКХ с заявкой на выделение дополнительных средств на расселение аварийного жилья.

Региональные власти хотят получить из фонда 1,11 миллиарда рублей на омичей переселение из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Из бюджета Омской области на эти цели в рамках софинансирования выделят всего 25,03 миллиона рублей.

Напомним, регион до конца 2022 года должен получить 1,8 миллиарда рублей на расселение аварийных домов.

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