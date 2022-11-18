Улицу Думскую в центре Омска расширят с 2 до 3 полос

Строительство островка безопасности на проспекте Карла Маркса возле Театральной площади. Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске планируют расширить с двух до трех полос участок улицы Думской на подходе к проспекту Карла Маркса. О планах изменить схему дорожного движения сообщил РИА «Омск-Информ» глава дептранса Вадим Кормилец.

По словам чиновника, проезжая часть будет расширена до трех полос по улице Думской на подходе со стороны Пушкина к проспекту Карла Маркса. Данная мера поможет разгрузить улицу. Работы по расширению дороги начнут в 2023 году.

- Левый ряд – для левого поворота, средний ряд – для проезда налево и прямо, правый ряд – направо. Улица Думская благодаря этому будет разгружаться от транспорта быстрее. Сейчас в сторону Маркса лишь две полосы. Новая схема организации дорожного движения будет организована в следующем году, так как сейчас нанести разметку уже невозможно, – цитирует чиновника издания.

Сейчас также идут работы по строительству двух островков безопасности. Первый возводят на проспекте Карла Маркса напротив Театральной площади, второй - на съезде с Комсомольского моста в сторону Железнодорожного вокзала. Подрядчик планирует завершить устройство этих объектов дорожной инфраструктуры до конца ноября.

Отметим, островки безопасности появятся еще на нескольких магистралях города до конца 2022 года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13